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Матч Шахтер - ЛНЗ рассудит Шурман и другие назначения на 9-й тур УПЛ
Балакин рассудит "Динамо" и "Кривбасс"
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 9-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.
9-й тур
4 октября (пятница)
"Черноморец" - "Оболонь" 15.30. Арбитр - Когут О.О. (Тернополь), Арбитр VAR - Новохатний В.В. (Черкассы),
"Ингулец" - "Карпаты" 18:00. Арбитр - Задиран С.С. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Афанасьев А.О. (Харьков),
5 октября (суббота)
"Верес" - "Заря" 13:00. Арбитр - Романюк А.М. (Ивано-Франковск), Арбитр VAR - Омельченко А.В. (Славянск),
"Александрия" - "Рух" 15:30. Арбитр - Панчишин Д.И., Арбитр VAR - Деревинский А.О. (Хмельницкий),
"Колос" - "Левый Берег" 18:00. Арбитр - Шандор А.А. (Львов), Арбитр VAR - Заброда К.В. (Сумы),
6 октября (воскресенье)
"Ворскла" - "Полесье" 13:00. Арбитр - Романов В.М. (Днепр), Арбитр VAR - Пасхал И.Ю. (Херсон),
"Шахтер" - "ЛНЗ" 15.30. Арбитр - Шурман Д.Л. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Блавацкий Р.А. (Львов),
"Динамо" - "Кривбасс" 18:00. Арбитр - Балакин М.А. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Коваленко А.А. (Полтава).
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