Хацкевич: Говорить, что Динамо уже чемпион... Я бы не был таким категоричным

Бывший игрок и наставник "Динамо" Александр Хацкевич не согласен с Виктором Леоненко, который считает, что киевский клуб уже можно поздравлять с чемпионством в УПЛ.

"В моем понимании, "Динамо" сейчас по игре в чемпионате Украины выглядит достаточно уверенно и сильно, хотя осадок после "Лацио" и остался.

Леоненко говорил, что "Динамо" уже можно поздравлять с чемпионством в связи с неудачными результатами "Шахтера"? Чемпионат только в мае закончится (смеется, - прим.). То, что "Шахтер" уже потерял так много очков (два поражения и ничья в семи матчах), - это, конечно, удивляет, учитывая то, какой уверенный вид донецкая команда имела в прошлом сезоне. Но говорить, что "Динамо" уже чемпион... Я бы не был таким категоричным", - сказал Хацкевич.