Два африканских легионера прибыли в расположение Кривбасса U-19

Два новичка пополнили ряды юношеской команды "Кривбасса" U-19.

Нигерийские футболисты прибыли в расположение красно-белых. Это 18-летний защитник Чинеду Самсон Ичоку и 19-летний нападающий Узома Принцевилл Чиджоке, сообщает клубная пресс-служба.

Ичоку родился 6 января 2006 года. Свой футбольный путь парень начал с 9 лет. С 16 лет занимался футболом в Central Academy from Abuja из столицы Нигерии - города Абуджа (2022-2023). Амплуа: правый защитник. Рост - 182 см. Вес - 75 кг. Рабочая нога - правая.

Узома родился 3 июля 2005 года. Футбольный путь парень начал с 8 лет в TBC Academy, пробыл там 5 лет. Впоследствии 2 года также занимался в Central Academy from Abuja (2020-2022). Амплуа: центральный нападающий. Рост - 180 см. Вес - 78 кг. Рабочая нога - правая.

Молодые футболисты будут выступать за юношескую команду на правах аренды с правом выкупа.