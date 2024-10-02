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Два африканских легионера прибыли в расположение Кривбасса U-19
Аренда с правом выкупа
Фото: ФК Кривбас
Два новичка пополнили ряды юношеской команды "Кривбасса" U-19.
Нигерийские футболисты прибыли в расположение красно-белых. Это 18-летний защитник Чинеду Самсон Ичоку и 19-летний нападающий Узома Принцевилл Чиджоке, сообщает клубная пресс-служба.
Ичоку родился 6 января 2006 года. Свой футбольный путь парень начал с 9 лет. С 16 лет занимался футболом в Central Academy from Abuja из столицы Нигерии - города Абуджа (2022-2023). Амплуа: правый защитник. Рост - 182 см. Вес - 75 кг. Рабочая нога - правая.
Узома родился 3 июля 2005 года. Футбольный путь парень начал с 8 лет в TBC Academy, пробыл там 5 лет. Впоследствии 2 года также занимался в Central Academy from Abuja (2020-2022). Амплуа: центральный нападающий. Рост - 180 см. Вес - 78 кг. Рабочая нога - правая.
Молодые футболисты будут выступать за юношескую команду на правах аренды с правом выкупа.
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