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Представители Вереса и Полесья. Названы лучшие тренер и игрок 8-го тура УПЛ
Также опубликована символическая сборная
Фото: НК Верес
Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили символическую сборную 8-го тура УПЛ, а также лучших игрока и тренера.
Лучшим тренером тура признали Олега Шандрука, который с "Вересом" отобрал очки у "Шахтера" (1:1), а лучшего игрока назвали вингера "Полесья" Алексея Гуцуляка - он оформил гол+пас в матче против "Карпат" (3:1).
В топ-3 наставников также вошли также Руслан Ротань ("Александрия") и Имад Ашур ("Полесье"). А в топ-5 игроков - Борис Крушинский ("Полесье"), Александр Назаренко ("Полесье"), Андрей Кожухарь ("Верес") и Дмитрий Клец ("Верес").
В общем эксперты упоминали 25 игроков и 6 тренеров на звание героев 8-го тура, а также 55 кандидатов в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 футболистов условного стартового состава, добавлен также условный резерв символической сборной тура: Георгий Ермаков ("Александрия"), Георгий Бущан ("Динамо"), Александр Караваев ("Динамо"), Кампос ("Александрия"), Виталий Роман ("Рух"), Петар Мичин ("Заря"), Валентин Рубчинский ("Динамо"), Виталий Буяльский ("Динамо"), Безерра ("Александрия"), Виктор Близниченко ("Оболонь"), Филипп Будковский ("Заря").
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