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В Кривбассе таких нет. Вацко назвал зарплату, которую предлагали Стецькову в Карпатах
Солидная для УПЛ сумма
fckryvbas.com
Украинский комментатор и журналист Виктора Вацко рассказал предисторию конфликта защитника "
Напомним, что футболист отказался продлевать контракт с клубом и был отстранен от работы с командой.
По данным источника, футболист имел солидное в финансовом плане предложение от "Карпат" в размере 20-25 тысяч долларов в месяц.
И несмотря на то, что Стецьков получил от криворожского клуба контракт с рекордными условиями в команде, но даже такие финансовые показатели были ниже, чем предложение от львовского клуба.
Также не исключено, что "Кривбасс" зимой все-таки попробует продать игрока все в те же "Карпаты", чтобы хоть что-то выручить за защитника, контракт которого рассчитан до конца текущего сезона.
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