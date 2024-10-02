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В Кривбассе таких нет. Вацко назвал зарплату, которую предлагали Стецькову в Карпатах

Премьер-лига
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Солидная для УПЛ сумма

В Кривбассе таких нет. Вацко назвал зарплату, которую предлагали Стецькову в Карпатах

fckryvbas.com

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктора Вацко рассказал предисторию конфликта защитника "Кривбасса" Тимур Стецьков с клубом.

Напомним, что футболист отказался продлевать контракт с клубом и был отстранен от работы с командой.

По данным источника, футболист имел солидное в финансовом плане предложение от "Карпат" в размере 20-25 тысяч долларов в месяц.

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И несмотря на то, что Стецьков получил от криворожского клуба контракт с рекордными условиями в команде, но даже такие финансовые показатели были ниже, чем предложение от львовского клуба.

Также не исключено, что "Кривбасс" зимой все-таки попробует продать игрока все в те же "Карпаты", чтобы хоть что-то выручить за защитника, контракт которого рассчитан до конца текущего сезона.

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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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