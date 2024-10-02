В Кривбассе таких нет. Вацко назвал зарплату, которую предлагали Стецькову в Карпатах

Украинский комментатор и журналист Виктора Вацко рассказал предисторию конфликта защитника " Кривбасса " Тимур Стецьков с клубом.

Напомним, что футболист отказался продлевать контракт с клубом и был отстранен от работы с командой.

По данным источника, футболист имел солидное в финансовом плане предложение от "Карпат" в размере 20-25 тысяч долларов в месяц.

И несмотря на то, что Стецьков получил от криворожского клуба контракт с рекордными условиями в команде, но даже такие финансовые показатели были ниже, чем предложение от львовского клуба.

Также не исключено, что "Кривбасс" зимой все-таки попробует продать игрока все в те же "Карпаты", чтобы хоть что-то выручить за защитника, контракт которого рассчитан до конца текущего сезона.