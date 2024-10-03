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Черноморец - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Черноморец - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.10.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Черноморец - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: upl.ua

Новина українською

В стартовом матче девятого тура УПЛ одиннадцатая команда будет принимать предпоследнюю. Обе команды переживают не лучшие времена, поэтому каждый зачетный пункт на вес золота.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Одесситы неделю назад чудом спаслись в противостоянии с ЛНЗ. В конце встречи шикарным ударом в девятку ничью "Черноморцу" принес Янаков – 1:1. А вот киевляне по итогам прошлого тура могут быть собой довольны. "Оболонь" обыграла "Ингулец" - 2:1 и прервала свою серию из десяти матчей без побед.

Поединок 9-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Черноморец" - "Оболонь" состоится в пятницу, 4 октября 2024 года, в 15:30.

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Черноморец (Одесса) Оболонь (Киев) Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Пригода
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