Пономарев: Не думаю, что Александрия отдаст нам мяч и будет играть вторым номером

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал подготовку команды к игре 9-го тура УПЛ с "Александрией".

"Для нас каждый матч важен и мы не разделяем команды на фаворитов и аутсайдеров. Не скажу, что нам легче играть против лидеров. К сожалению, "Руху" не всегда удается демонстрировать тот футбол, который тренерский штаб требует от команды. Причины бывают разные, но едва ли не самая главная - недостаток опыта у молодежи. Нам нужно много работать и подождать, пока ребята начнут показывать большую стабильность.

"Александрия" в этом сезоне играет в другой, более вертикальный футбол. Эта команда провела хорошую трансферную кампанию и взяла качественных и опытных игроков. Сейчас у "Александрии" хорошая глубина состава, поэтому они имеют много футболистов для качественной ротации. "Горожане" не случайно сейчас являются одним из лидеров чемпионата.

Не думаю, что "Александрия" отдаст нам мяч и будет играть вторым номером. Все же они - лидер чемпионата и будут играть перед своими болельщиками. Это должен быть интересный матч и нам надо качественно к нему подготовиться.

Дмитрий Ледвий заслужил вызов в молодежную сборную Украины. Он хорошо начал этот сезон и все игры провел на высоком уровне. В общем радует, что "Рух" много матчей играет "на ноль". Надежная оборона очень важна для построения качественной командной игры. В то же время хочется улучшить свою игру в атаке и команда работает над этим. У нас много качественных футболистов в группе атаки, но им не всегда везет, а также есть игровые аспекты, которые следует улучшить", - сказал Пономарев.