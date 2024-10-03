Герреро получил вызов на ближайшие матчи сборной Панамы

Форвард "Динамо" Эдуардо Герреро получил вызов в сборную Панамы на ближайшие матчи, сообщает клубная пресс-служба.

Панамцы проведут выездные спарринги против ведущих сборных Северной и Центральной Америки - США (13 октября в 4:00 по киевскому времени) и Канады (16 октября в 02:30). О

Герреро провел 14 матчей в футболке национальной сборной и отметился одним забитым мячом. На последнем Кубке Америки Эдуардо вместе с командой добрались до четвертьфинала, где уступили Колумбии (0:5).