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Герреро получил вызов на ближайшие матчи сборной Панамы

Премьер-лига

Панамцы проведут два спарринга

Герреро получил вызов на ближайшие матчи сборной Панамы

Фото: ФК Динамо Київ

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Форвард "Динамо" Эдуардо Герреро получил вызов в сборную Панамы на ближайшие матчи, сообщает клубная пресс-служба.

Панамцы проведут выездные спарринги против ведущих сборных Северной и Центральной Америки - США (13 октября в 4:00 по киевскому времени) и Канады (16 октября в 02:30). О

Герреро провел 14 матчей в футболке национальной сборной и отметился одним забитым мячом. На последнем Кубке Америки Эдуардо вместе с командой добрались до четвертьфинала, где уступили Колумбии (0:5).

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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