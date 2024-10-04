Александрия - Рух: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В Александрии сыграют один из самых интригующих матчей девятого тура УПЛ. Вторая команда чемпионата будет принимать шестую.

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Подопечные Ротаня в прошлом туре на выезде минимально обыграли "Кривбасс" – 1:0. "Рух" сыграл вничью с "Колосом" - 0:0. Львовяне уже три матча подряд не могут выиграть – три ничьих.

Поединок 9-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Александрия" - "Рух" состоится в субботу, 5 октября 2024 года, в 15:30.

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).