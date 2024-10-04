Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия - Рух: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия - Рух: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.10.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Олександрія
В Александрии сыграют один из самых интригующих матчей девятого тура УПЛ. Вторая команда чемпионата будет принимать шестую.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Подопечные Ротаня в прошлом туре на выезде минимально обыграли "Кривбасс" – 1:0. "Рух" сыграл вничью с "Колосом" - 0:0. Львовяне уже три матча подряд не могут выиграть – три ничьих.
Поединок 9-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Александрия" - "Рух" состоится в субботу, 5 октября 2024 года, в 15:30.
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
Популярное сейчас
- Черноморец - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.10.2024
- Ковальчук: Дошло до того, что Грузия в матче с Украиной - фаворит
- Таблица коэффициентов. Швеция – теперь главный преследователь Украины. Угроза идет даже от Кипра
- Шахтер отреагировал на обращение Полесье по поведению своего игрока
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО