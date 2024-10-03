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Карпаты - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Карпаты - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Фото - Карпати
Противостояние середняка турнирной таблицы и тотального аутсайдера. В матче очередного тура чемпионата Украины "Ингулец" Василия Кобина приедет в гости к львовским "Карпатам" Владислава Лупашко. Примечательно, что "львам" еще ни разу в своей истории не удавалось обыграть "желто-красных".
Несмотря на разные статусы команды, их на данный момент отделяют лишь 4 очка в таблице. В прошлом туре "Ингулец" подарил "Оболони" Сергея Шищенко (1:2) ее первую победу в этом сезоне, а "Карпаты" в родных стенах уступили для житомирского "Полесья" Имада Ашура (1:3).
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Поединок 9-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Карпаты" - "Ингулец" состоится в пятницу, 4-го октября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львове, на стадионе "Украина".
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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