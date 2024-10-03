Александрия – Рух. АУДИО онлайн трансляция матча 9-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 9-го тура чемпионата Украины между "Александрией" и "Рухом".

Встреча команд из верхней части турнирной таблицы. "Рух" не сбавляет обороты, после трех подряд паритетов коллектив Пономарева добыл две победы в УПЛ и постепенно приближается к ТОП-4. Команда Ротаня допустила меньше осечек и идет в топах зачетного рейтинга. Матч обещает быть очень интересным. Сможет ли "Александрия" добиться победы и продолжить бежать вровень с "Динамо"? Или же "Рух" добьется успеха? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 5 октября – в 15:25 по киевскому времени.

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Комментатор: Роман Синчук