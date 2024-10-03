Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия – Рух. АУДИО онлайн трансляция матча 9-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Олександрія
UA-Футбол организует комментарий поединка 9-го тура чемпионата Украины между "Александрией" и "Рухом".
Встреча команд из верхней части турнирной таблицы. "Рух" не сбавляет обороты, после трех подряд паритетов коллектив Пономарева добыл две победы в УПЛ и постепенно приближается к ТОП-4. Команда Ротаня допустила меньше осечек и идет в топах зачетного рейтинга. Матч обещает быть очень интересным. Сможет ли "Александрия" добиться победы и продолжить бежать вровень с "Динамо"? Или же "Рух" добьется успеха? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 5 октября – в 15:25 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Роман Синчук
Популярное сейчас
- Хоффенхайм - Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча
- "Каждый должен сделать выводы". Срна ответил, изменился ли кредит доверия к Пушичу
- Жирона установила необычный антирекорд Лиги чемпионов
- Клуб УПЛ установил абсолютный трансферный рекорд в своей истории
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО