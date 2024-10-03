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Шахтер – ЛНЗ. АУДИО онлайн трансляция матча 9-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Шахтер – ЛНЗ. АУДИО онлайн трансляция матча 9-го тура УПЛ

УПЛ

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 9-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и черкасским "ЛНЗ".

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Команда Марино Пушича допустила уже приличное количество осечек на локальной арене и сейчас у нее всего на 1 зачетный пункт больше, чем у того же "ЛНЗ". "Горняки" и коллектив из Черкасс – соседи по турнирной таблице. Оторвется ли "Шахтер"? Или же нас ждет очередная сенсация? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 6 октября – в 15:25 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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