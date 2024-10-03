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Шахтер после разгрома от Аталанты вернулся в Украину и начал подготовку к матчу с ЛНЗ
Уже с воскресенье - игра чемпионата
shakhtar.com
В четверг, 3 октября, после поединка Лиги чемпионов с "Аталантой" (0:3) в Гельзенкирхене футболисты и тренерский штаб "
"Горняки" совершили перелет по маршруту Дюссельдорф – Жешув, а затем автобусом пересекли польско-украинскую границу и ближе к вечеру добрались до Львова.
Уже завтра "оранжево-черные" начнут подготовку к следующему матчу – поединку в рамках УПЛ против ЛНЗ, который состоится 6 октября.
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Источник:ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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