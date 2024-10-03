Шахтер после разгрома от Аталанты вернулся в Украину и начал подготовку к матчу с ЛНЗ

В четверг, 3 октября, после поединка Лиги чемпионов с "Аталантой" (0:3) в Гельзенкирхене футболисты и тренерский штаб " Шахтера " вернулись в Украину.

"Горняки" совершили перелет по маршруту Дюссельдорф – Жешув, а затем автобусом пересекли польско-украинскую границу и ближе к вечеру добрались до Львова.

Уже завтра "оранжево-черные" начнут подготовку к следующему матчу – поединку в рамках УПЛ против ЛНЗ, который состоится 6 октября.