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С украинским классическим. УПЛ утвердила даты и время начала матчей 11-го тура чемпионата
С украинским классическим
Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева
Дирекция
Отдельно отметим, что украинское классическое, в котором "Динамо" примет "Шахтер" состоится в воскресенье, 27 октября и начнется в 18:00.
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11-й тур
25 октября (пятница)
"Рух" – "Черноморец" 15:30
"Полесье" – "Колос" 18:00
26 октября (суббота)
"Ингулец" – "Александрия" 13:00
"Кривбасс" – ЛНЗ 15:30
"Карпаты" – "Оболонь" 18:00
27 октября (воскресенье)
"Левый Берег" – "Заря" 13:00
"Верес" – "Ворскла" 15:30
"Динамо" – "Шахтер" 18:00
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