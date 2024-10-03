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С украинским классическим. УПЛ утвердила даты и время начала матчей 11-го тура чемпионата

Премьер-лига
Обновлено

С украинским классическим

С украинским классическим. УПЛ утвердила даты и время начала матчей 11-го тура чемпионата

Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 11-го тура чемпионата Украины-2024/25.

Отдельно отметим, что украинское классическое, в котором "Динамо" примет "Шахтер" состоится в воскресенье, 27 октября и начнется в 18:00.

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11-й тур

25 октября (пятница)

"Рух" – "Черноморец" 15:30

"Полесье" – "Колос" 18:00

26 октября (суббота)

"Ингулец" – "Александрия" 13:00

"Кривбасс" – ЛНЗ 15:30

"Карпаты" – "Оболонь" 18:00

27 октября (воскресенье)

"Левый Берег" – "Заря" 13:00

"Верес" – "Ворскла" 15:30

"Динамо" – "Шахтер" 18:00

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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