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Камерунский вингер официально присоединился к Вересу

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Футболист уже прибыл в Ровно

Камерунский вингер официально присоединился к Вересу

Фото: НК Верес

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20-летний камерунский вингер Самуэль Нонго, чей трансфер "Верес" анонсировал в конце августа, уже прибыл в Ровно и поставил свою подпись под четырехлетним контрактом с ровенским клубом.

Футболист уже включен в заявку "красно-черных" для участия в матчах УПЛ и Кубка Украины.

Самуэль Бакия Нонго - родился 4 марта 2004 года в Дуале (Камерун). Может сыграть на позиции вингера на обоих флангах атаки, а также в центре нападения. Воспитанник местной футбольной академии Dauphine ASC.

В 18-ти летнем возрасте стал игроком турецкого клуба "Адана Демирспор". В составе команды U-19 в сезоне 2022/2023 провел 11 игр и забил 3 гола. В том же году дебютировал в составе первой команды турецкого клуба. Всего за основу "Адана Демирспор" сыграл 3 матча. Вошел в топ-десять самых быстрых футболистов турецкой Суперлиги.

Прошлый сезон на правах аренды отыграл в чемпионате Хорватии за "Славен". В составе хорватского клуба сыграл 17 матчей и забил 1 гол.

Самуэль Нонго также вызывался в юношеские и молодежные сборные Камеруна U-17, U-20 и U-23. Участник чемпионата мира - 2019 среди игроков в возрасте до семнадцати лет, где сыграл во всех трех матчах группового этапа.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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