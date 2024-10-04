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"Казалось, диалог с турецким клубом зашел в тупик". Спортдир Вереса - о трансфере камерунца

Премьер-лига

Ровенскому клубу удалось подписать Самуэля Нонго

"Казалось, диалог с турецким клубом зашел в тупик". Спортдир Вереса - о трансфере камерунца

Фото: НК Верес

Новина українською

Спортивный директор "Вереса" Юрий Габовда рассказал о подробностях трансфера Самуэля Нонго в ровенский клуб.

"Почему мы остановились именно на варианте с Самуэлем? Было много кандидатур. Но мы пытались отталкиваться от потребностей тренерского штаба. Самуэль больше всего подходит под наш стиль игры, под наш характер. Этот футболист обладает всеми качествами, которые нам нужны для улучшения наших результатов. Кроме того, Самуэль - молодой игрок, который только начинает свой путь во взрослом футболе. Это футболист, который должен развиваться. Он прекрасно вписывается в философию развития нашего клуба. Надеюсь, в "Вересе" он раскроет все свои лучшие качества.

Переговоры с предыдущей командой Самуэля, "Адана Демирспором", продолжались очень долго. На определенном этапе казалось, что диалог со спортивным директором турецкого клуба зашел в тупик. Но желание нашего клуба и желание Самуэля присоединиться именно к "Вересу" - совпадали настолько, что мы решили продолжать эти переговоры и в конце концов нашли компромисс между всеми сторонами.

Относительно приезда Самуэля в Украину - здесь мы понимали все возможные визовые сложности приглашения футболиста из Африки. По опыту других клубов УПЛ, например "Кривбасса", могу сказать, что мы оформили все разрешения довольно оперативно. Мы знали, что это будет не быстро. Но это молодой футболист, наш актив. Поэтому, мы были готовы ждать. На момент объявления о предстоящем трансфере этого игрока все детали сделки уже были согласованы. Поэтому, считаю, медийно мы сработали очень хорошо - сообщили об этой новости первыми. Сейчас Самуэль уже в Украине. Мы будем помогать ему раскрыть свой футбольный потенциал, а он поможет нашей команде улучшить спортивный результат", - резюмировал Габовда.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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