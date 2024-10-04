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Черноморец - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черноморец - Оболонь: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Одесса примет стартовый матч 9-го тура УПЛ - "Черноморец" встретится с "Оболонью".
Одесситы неделю назад вырвали ничью против "ЛНЗ" (1:1). "Пивовары" одержали первую победу в сезоне, обыграв "Ингулец" (2:1).
В таблице "Черноморец" идет на 11-й строчке, "Оболонь" - на предпоследней, 15-й.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Начало - в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 9-й тур.04.10.2024
Одесса, "Черноморец"
"Черноморец" 15:30 "Оболонь"
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