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Черноморец - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Черноморец - Оболонь: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Черноморец - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Одесса примет стартовый матч 9-го тура УПЛ - "Черноморец" встретится с "Оболонью".

Одесситы неделю назад вырвали ничью против "ЛНЗ" (1:1). "Пивовары" одержали первую победу в сезоне, обыграв "Ингулец" (2:1).

В таблице "Черноморец" идет на 11-й строчке, "Оболонь" - на предпоследней, 15-й.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Начало - в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 9-й тур.04.10.2024
Одесса, "Черноморец"
"Черноморец" 15:30 "Оболонь"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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