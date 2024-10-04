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Карпаты - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Карпаты - Ингулец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Карпаты - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Карпати/Автор - невідомий

Новина українською

Еще один матч 9-го тура УПЛ пройдет в пятницу. "Карпаты" на своем поле сыграют с "Ингульцом".

В прошлом туре львовяне уступили "Полесью" (1:3), а "казаки" проиграли "Оболони" (1:2). Стоит отметить, что подопечные Василия Кобина единственные, кто еще не выигрывал в этом сезоне.

"Карпаты" занимают 10-е место в таблице, "Ингулец" располагается на последней строчке.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Игра начнется в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 9-й тур.04.10.2024
Львов, "Украина"
"Карпаты" 18:00 "Ингулец"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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