Карпаты - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Еще один матч 9-го тура УПЛ пройдет в пятницу. "Карпаты" на своем поле сыграют с "Ингульцом".

В прошлом туре львовяне уступили "Полесью" (1:3), а "казаки" проиграли "Оболони" (1:2). Стоит отметить, что подопечные Василия Кобина единственные, кто еще не выигрывал в этом сезоне.

"Карпаты" занимают 10-е место в таблице, "Ингулец" располагается на последней строчке.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Игра начнется в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 9-й тур.04.10.2024

Львов, "Украина"

"Карпаты" 18:00 "Ингулец"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>