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Сегодня день рождения у Николая Шапаренко

Премьер-лига

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Сегодня день рождения у Николая Шапаренко

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Ю.Юрьев

Новина українською

Николай Шапаренко родился 4 октября 1998 года в поселке Великая Новосёлка Донецкой области. Центральный полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2020 и 2024).

Воспитанник футбольной школы "Ильичевца". В структуру столичного клуба попал летом 2015 года. Дебют в основной команде "бело-синих" состоялся в ноябре 2017 года. Шапаренко - чемпион Украины, двукратный обладатель Кубка и трехкратный - Суперкубка страны.

В составе киевлян Николай провел 183 матча, в которых забил 25 голов и отдал 29 ассистов. За сборную Украины он забил 2 гола в 36 поединках.

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Украина Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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