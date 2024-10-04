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Сегодня день рождения у Николая Шапаренко
26 лет!
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Ю.Юрьев
Николай Шапаренко родился 4 октября 1998 года в поселке Великая Новосёлка Донецкой области. Центральный полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2020 и 2024).
Воспитанник футбольной школы "Ильичевца". В структуру столичного клуба попал летом 2015 года. Дебют в основной команде "бело-синих" состоялся в ноябре 2017 года. Шапаренко - чемпион Украины, двукратный обладатель Кубка и трехкратный - Суперкубка страны.
В составе киевлян Николай провел 183 матча, в которых забил 25 голов и отдал 29 ассистов. За сборную Украины он забил 2 гола в 36 поединках.
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