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Кривбасс назвал лучшего игрока сентября

Премьер-лига

Всего было пять претендентов

Кривбасс назвал лучшего игрока сентября

Фото: ФК Кривбас

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"Кривбасс" подвел итоги голосования болельщиков относительно лучшего игрока команды в сентябре.

Награду получил Александр Драмбаев. Защитник получил от фанов 27% поддержки.

Далее в рейтинге идут Даниэль Соса (25%), Джихад Бизимана (23%), Максим Задерака (16%) и Рафаэль Бандейра (6%).

В прошлом месяце Драмбаев отыграл 3 матча за "Кривбасс" от первой и до последней минуты.

Напомним, в августе лучшим футболистом "красно-белых" был признан Иван Дибанго.

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Кривбасс (Кривой Рог) Александр Драмбаев
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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