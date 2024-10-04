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Кривбасс назвал лучшего игрока сентября
Всего было пять претендентов
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" подвел итоги голосования болельщиков относительно лучшего игрока команды в сентябре.
Награду получил Александр Драмбаев. Защитник получил от фанов 27% поддержки.
Далее в рейтинге идут Даниэль Соса (25%), Джихад Бизимана (23%), Максим Задерака (16%) и Рафаэль Бандейра (6%).
В прошлом месяце Драмбаев отыграл 3 матча за "Кривбасс" от первой и до последней минуты.
Напомним, в августе лучшим футболистом "красно-белых" был признан Иван Дибанго.
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Источник:ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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