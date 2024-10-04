Близниченко - о матче с Черноморцем: Карты раскрывать не буду, игра все покажет

Полузащитник "Оболони" Виктор Близниченко прокомментировал предстоящий матч с "Черноморцем" в 9-м туре УПЛ.

- "Оболонь" будет открывать 9 тур матчем против "Черноморца". Что "пивовары" готовы предложить следующему сопернику?

- Карты раскрывать не буду, игра все покажет. Но с уверенностью могу сказать, что бой "Черноморцу" дадим и, конечно, надеюсь на положительный для нас результат.

- Победа над "Черноморцем" позволит вам покинуть зону вылета. Одесситы по первым матчам не дарят очки просто так. Интересно услышать твою характеристику оппонента.

- "Черноморец" в этом сезоне обновил состав почти на 100%, но им удалось в сжатые сроки создать боеспособный коллектив и поставить игру. Поэтому ожидаю тяжелого противостояния с большим количеством борьбы. Кто покажет более крепкий характер и большую жажду победы - тот и выиграет.

- Как-то готовили себя к тому, что матч в Одессе может растянуться во времени из-за воздушной тревоги?

- К сожалению, мы уже не первый сезон играем в таких обстоятельствах, поэтому думаю, что все игроки уже привыкли к этому, - сказал Близниченко.

Матч "Черноморец" - "Оболонь" состоится сегодня, 4 октября и начнется в 15:30.