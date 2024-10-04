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Экс-игрок Динамо: Летом мною интересовались ЛНЗ, Левый Берег и Верес

Премьер-лига

Но он выбрал "Оболонь"

Экс-игрок Динамо: Летом мною интересовались ЛНЗ, Левый Берег и Верес

fc.obolon.ua

Новина українською

Полузащитник "Оболони" Виктор Близниченко рассказал, как у него возник вариант с переходом в киевский клуб.

- Мне предложил мой агент Никита Швец. Мы посоветовались и решили принять это предложение.

- Какие варианты еще рассматривал после окончания контракта с "Динамо"?

- Была заинтересованность от "ЛНЗ", "Вереса" и "Левого Берега". Но по тем или иным причинам взаимного согласия с этими клубами достичь не удалось, - рассказал Близниченко в интервью Sport-express.ua.

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Напомним, Близниченко перешел в "Оболонь" этим летом. В нынешнем сезоне он провел 8 матчей за "пивоваров" во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Добавим, что Виктор является воспитанником киевского "Динамо" и играл за юношескую команду киевлян. Он также выступал за "Ингулец" и "Кривбасс".

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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