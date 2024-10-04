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Экс-игрок Динамо: Летом мною интересовались ЛНЗ, Левый Берег и Верес
Но он выбрал "Оболонь"
fc.obolon.ua
Полузащитник "Оболони" Виктор Близниченко рассказал, как у него возник вариант с переходом в киевский клуб.
- Мне предложил мой агент Никита Швец. Мы посоветовались и решили принять это предложение.
- Какие варианты еще рассматривал после окончания контракта с "Динамо"?
- Была заинтересованность от "ЛНЗ", "Вереса" и "Левого Берега". Но по тем или иным причинам взаимного согласия с этими клубами достичь не удалось, - рассказал Близниченко в интервью Sport-express.ua.
Напомним, Близниченко перешел в "Оболонь" этим летом. В нынешнем сезоне он провел 8 матчей за "пивоваров" во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.
Добавим, что Виктор является воспитанником киевского "Динамо" и играл за юношескую команду киевлян. Он также выступал за "Ингулец" и "Кривбасс".
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