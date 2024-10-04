УПЛ. Черноморец – Оболонь 1:0. Бабич угадал с заменой

В Одессе игрой между "Черноморцем" и "Оболонью" начался девятый тур УПЛ. Хозяева поля перед этим туром занимали одиннадцатое место, а гости – предпоследнее.

"Оболонь" в прошлом туре наконец-то впервые в нынешнем сезоне смогла победить. Киевляне в домашнем матче обыграли своего конкурента "Ингулец" - 2:1. Таким образом, "пивовары" поднялись с последнего места. Подопечные Александра Бабича находятся сейчас в поиске своей игры. Неделю назад только чудо спасло одесситов от поражения. Шедевр Янакова помог "Черноморцу" вырвать ничью в матче с ЛНЗ.

Уже на первой минуте сами себе привезли проблемы хозяева. После подачи Груши в свои ворота срезал мяч Удод, но Рудько спас "Черноморец". Киевляне активно начали встречу и пытались поскорее забить. После прострела Таранухи в одно касание пробил Груша, но выше ворот. Одесситам удалось выдержать стартовый натиск соперника и они постепенно смогли отвести игру от собственных ворот. С конструктивом у подопечных Бабича сегодня снова были проблемы. Они не знали, что делать с мячом в заключительной трети поля.

В конце первого тайма шикарной возможности выйти вперед лишились гости. После прострела Близниченко в штангу пробил Тарануха. Футбольный Бог в этом эпизоде ​​был на стороне "Черноморца". На перерыв соперники ушли без голов. Одесситы снова ничего не создали в атаке.

После перерыва "Черноморец" уже играл в четыре защитника, а не в три центральных. В проблемный центр поля поднялся Жаржу. Разговор с тренером пошел на пользу хозяевам, которые начали играть активнее. В позиционном футболе у ​​них мало что получалось, но из стандартов удавалось создавать остроту. После подачи с углового мог забивать Бутко, но спас свою команду Приймак.

Во второй половине тайма команды играли максимально осторожно и не хотели рисковать. Кажется, что ничья всех устраивала. На 81-й минуте все решить мог Янаков, но его удар под перекладину парировал Федоривский.

На 87-й минуте неожиданно хозяева вышли вперед. После прострела Хобленко подставил ногу и переправил мяч в сетку Шевцов – 1:0. Илье для гола хватило меньше минуты. Угадал с заменой Бабич! В итоге, матч завершился победой одесситов.

Vbet Лига. Девятый тур

"Черноморец" - "Оболонь" 1:0

Голы: Шевцов (87)

"Черноморец": Рудько — Кысиль, Скиба, Жаржу (Лацабидзе, 77), Удод — Ермаков (Васильев, 61) — Петряк (Янаков, 61), Габелок (Шевцов, 86), Пшеничнюк (Кайо, 61), Бутко — Хобленко

"Оболонь": Федоривский — Стасюк, Дубко, Приймак, Грысьо (Карась, 46) — Суханов, Черненко (Лукьянчук, 68), Витенчук (Мороз, 79), Груша, Близниченко (Лях, 79) — Тарануха (Теслюк, 68)