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УПЛ назвала претендентов на звание лучших игрока и тренера сентября

Премьер-лига

Среди них - три представителя "Полесья" и два "Динамо"

УПЛ назвала претендентов на звание лучших игрока и тренера сентября

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Украинская ПремьерЛига проводит голосование для определения лучших тренера и игрока по итогам сентября.

На первом этапе Лига опросила экспертов и журналистов, после чего на втором этапе в социальных сетях уже голосуют болельщики. Всего было рассмотрено 28 анкет. В них назывались фамилии 8 тренеров и 17 футболистов.

На звание лучшего тренера сентября претендуют:

  • Имад Ашур ("Полесье"),
  • Руслан Ротань ("Александрия"),
  • Сергей Шищенко ("Оболонь"),
  • Александр Шовковский ("Динамо").

А за победу в номинации лучший игрок сентября заочно будут соревноваться:

  • Артем Бондаренко ("Шахтер"),
  • Владимир Бражко ("Динамо"),
  • Алексей Гуцуляк ("Полесье"),
  • Александр Назаренко ("Полесье").

Голосование продлится до 9 октября (14:00).

Проголосовать можно по этой ссылке.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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