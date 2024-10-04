УПЛ назвала претендентов на звание лучших игрока и тренера сентября

Украинская ПремьерЛига проводит голосование для определения лучших тренера и игрока по итогам сентября.

На первом этапе Лига опросила экспертов и журналистов, после чего на втором этапе в социальных сетях уже голосуют болельщики. Всего было рассмотрено 28 анкет. В них назывались фамилии 8 тренеров и 17 футболистов.

На звание лучшего тренера сентября претендуют:

Имад Ашур ("Полесье"),

Руслан Ротань ("Александрия"),

Сергей Шищенко ("Оболонь"),

Александр Шовковский ("Динамо").

А за победу в номинации лучший игрок сентября заочно будут соревноваться:

Артем Бондаренко ("Шахтер"),

Владимир Бражко ("Динамо"),

Алексей Гуцуляк ("Полесье"),

Александр Назаренко ("Полесье").

Голосование продлится до 9 октября (14:00).

Проголосовать можно по этой ссылке.