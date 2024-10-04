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УПЛ назвала претендентов на звание лучших игрока и тренера сентября
Среди них - три представителя "Полесья" и два "Динамо"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Украинская ПремьерЛига проводит голосование для определения лучших тренера и игрока по итогам сентября.
На первом этапе Лига опросила экспертов и журналистов, после чего на втором этапе в социальных сетях уже голосуют болельщики. Всего было рассмотрено 28 анкет. В них назывались фамилии 8 тренеров и 17 футболистов.
На звание лучшего тренера сентября претендуют:
- Имад Ашур ("Полесье"),
- Руслан Ротань ("Александрия"),
- Сергей Шищенко ("Оболонь"),
- Александр Шовковский ("Динамо").
А за победу в номинации лучший игрок сентября заочно будут соревноваться:
- Артем Бондаренко ("Шахтер"),
- Владимир Бражко ("Динамо"),
- Алексей Гуцуляк ("Полесье"),
- Александр Назаренко ("Полесье").
Голосование продлится до 9 октября (14:00).
Проголосовать можно по этой ссылке.
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