Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первый матч 9-го тура. Стартовые составы на игру Черноморец - Оболонь
Начало - в 15:30
Фото: ФК Чорноморець
Одесса примет стартовый матч 9-го тура УПЛ - "Черноморец" встретится с "Оболонью". Уже стали известны стартовые составы команд.
"Черноморец": Рудько, Бутко, Удод, Жаржу, Скиба, Ермаков, Габелок, Пшеничнюк, Кисель, Петряк, Хобленко,
Запасные: Савченко, Лотоцкий, Кайо, Лацабидзе, Сигеев, Васильев, Янаков, Шевцов, Калин, Аниагбосо, Вечный, Янович.
"Оболонь": Федоривский, Стасюк, Дубко, Приймак, Грисьо, Витенчук, Близниченко, Черненко, Груша, Суханов, Тарануха,
Запасные: Рыбка, Марченко, Карась, Козлов, Курко, Ломницкий, Лукьянчук, Лях, Мединский, Мороз, Осман, Теслюк.
Матч начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн поединка.
Популярное сейчас
- Черноморец - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.10.2024
- Ковальчук: Дошло до того, что Грузия в матче с Украиной - фаворит
- "Безобидные киевляне не знали, что делать с мячом". Хоффенхайм — Динамо. Обзор послематчевой немецкой прессы
- Шахтер отреагировал на обращение Полесье по поведению своего игрока
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО