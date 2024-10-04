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Первый матч 9-го тура. Стартовые составы на игру Черноморец - Оболонь

Премьер-лига

Начало - в 15:30

Первый матч 9-го тура. Стартовые составы на игру Черноморец - Оболонь

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Одесса примет стартовый матч 9-го тура УПЛ - "Черноморец" встретится с "Оболонью". Уже стали известны стартовые составы команд.

"Черноморец": Рудько, Бутко, Удод, Жаржу, Скиба, Ермаков, Габелок, Пшеничнюк, Кисель, Петряк, Хобленко,

Запасные: Савченко, Лотоцкий, Кайо, Лацабидзе, Сигеев, Васильев, Янаков, Шевцов, Калин, Аниагбосо, Вечный, Янович.

"Оболонь": Федоривский, Стасюк, Дубко, Приймак, Грисьо, Витенчук, Близниченко, Черненко, Груша, Суханов, Тарануха,

Запасные: Рыбка, Марченко, Карась, Козлов, Курко, Ломницкий, Лукьянчук, Лях, Мединский, Мороз, Осман, Теслюк.

Матч начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн поединка.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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