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Стало известно, когда Себальос вернется на поле

Премьер-лига

Колумбиец точно пропустит гру против "Кривбасса"

Стало известно, когда Себальос вернется на поле

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Защитник "Динамо" Брайан Себальос вернется на поле в середине октября, сообщает ресурс Динамо Киев от Шурика.

На данный момент колумбиец продолжает восстанавливаться от повреждения, полученного в матче Лиги Европы против "Лацио" (0:3). Футболист точно пропустит игру 9-го тура УПЛ против "Кривбасса" (6 октября).

По информации источника, он вернется к тренировочному процессу лишь во время международной паузы на матчи национальных сборных.

Ожидается, что Себальос сможет сыграть в матче 10-го тура УПЛ против "Оболони", который состоится 19 октября.

В этом сезоне Себальос провел 4 матча за "Динамо" и забил один гол. Арендное соглашение игрока с киевским клубом действует до 31 декабря 2024 года.

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Динамо (Киев) Брайан Себальос
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Источник:
Динамо Київ від Шуріка
Опубликовал: Алина Ерофеева
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