Стало известно, когда Себальос вернется на поле

Защитник "Динамо" Брайан Себальос вернется на поле в середине октября, сообщает ресурс Динамо Киев от Шурика.

На данный момент колумбиец продолжает восстанавливаться от повреждения, полученного в матче Лиги Европы против "Лацио" (0:3). Футболист точно пропустит игру 9-го тура УПЛ против "Кривбасса" (6 октября).

По информации источника, он вернется к тренировочному процессу лишь во время международной паузы на матчи национальных сборных.

Ожидается, что Себальос сможет сыграть в матче 10-го тура УПЛ против "Оболони", который состоится 19 октября.

В этом сезоне Себальос провел 4 матча за "Динамо" и забил один гол. Арендное соглашение игрока с киевским клубом действует до 31 декабря 2024 года.