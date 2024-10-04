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Стало известно, когда Себальос вернется на поле
Колумбиец точно пропустит гру против "Кривбасса"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Динамо" Брайан Себальос вернется на поле в середине октября, сообщает ресурс Динамо Киев от Шурика.
На данный момент колумбиец продолжает восстанавливаться от повреждения, полученного в матче Лиги Европы против "Лацио" (0:3). Футболист точно пропустит игру 9-го тура УПЛ против "Кривбасса" (6 октября).
По информации источника, он вернется к тренировочному процессу лишь во время международной паузы на матчи национальных сборных.
Ожидается, что Себальос сможет сыграть в матче 10-го тура УПЛ против "Оболони", который состоится 19 октября.
В этом сезоне Себальос провел 4 матча за "Динамо" и забил один гол. Арендное соглашение игрока с киевским клубом действует до 31 декабря 2024 года.
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