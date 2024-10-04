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Верес - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Верес – Заря: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 5 октября 2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Верес - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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UA-Футбол
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В восьми матчах УПЛ "Верес" выиграл лишь один раз, из-за чего ровенская команда занимает место в зоне переходных матчей. "Заря" имеет 12 очков, и находится в середине таблицы чемпионата Украины.

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Матч девятого тура УПЛ 2024/25 между "Вересом" и "Зарей" состоится в субботу, 5 октября, в 13:00 в Ровном на стадионе "Авангард". Смотреть трансляцию матча на телеканале УПЛ ТВ можно на платформах Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, youtv, VOLIA, OmegaTV.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за ходом матча в текстовой трансляции от UA-Футбол.

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