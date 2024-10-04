Вингер Руха: Надо постараться заработать очки в Александрии

Вингер "Руха" Илья Квасница поделился мыслями о матче 9-го тура УПЛ с "Александрией".

"Мы уже разобрали игру "Александрии". Это серьезная команда, которая сейчас является одним из лидеров чемпионата, поэтому нам следует хорошо подготовиться к этому матчу. Надо постараться заработать очки в Александрии. Думаю, это будет интересный матч.

Команда хорошо играет в защите. Мы наигрываем как позиционную оборону, так и контрпрессинг. "Рух" качественно прессингует своих соперников, надежно действует в защите. Но теперь нам нужно еще наладить игру впереди.

"Руху" надо изменить свою игру в атаке - действовать агрессивнее. В последних трех матчах нам не удавалось отличиться голами, поэтому хочется забить в ворота соперника в субботу. Надо реализовать свой потенциал в атаке и забивать как можно больше голов", - сказал Квасница.