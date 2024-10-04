  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вингер Руха: Надо постараться заработать очки в Александрии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вингер Руха: Надо постараться заработать очки в Александрии

Премьер-лига

Илья Квасница - о подготовке команды к матчу против "горожан"

Вингер Руха: Надо постараться заработать очки в Александрии

Фото: ФК Рух

Новина українською

Вингер "Руха" Илья Квасница поделился мыслями о матче 9-го тура УПЛ с "Александрией".

"Мы уже разобрали игру "Александрии". Это серьезная команда, которая сейчас является одним из лидеров чемпионата, поэтому нам следует хорошо подготовиться к этому матчу. Надо постараться заработать очки в Александрии. Думаю, это будет интересный матч.

Читайте такжеПономарев: Не думаю, что Александрия отдаст нам мяч и будет играть вторым номером

Команда хорошо играет в защите. Мы наигрываем как позиционную оборону, так и контрпрессинг. "Рух" качественно прессингует своих соперников, надежно действует в защите. Но теперь нам нужно еще наладить игру впереди.

"Руху" надо изменить свою игру в атаке - действовать агрессивнее. В последних трех матчах нам не удавалось отличиться голами, поэтому хочется забить в ворота соперника в субботу. Надо реализовать свой потенциал в атаке и забивать как можно больше голов", - сказал Квасница.

Матч "Александрия" - "Рух" состоится 5 октября и начнется в 15:30.

По теме
yellow-arrow
Бывшая команда Лупашко против нынешней. Текстовый онлайн матча УПЛ Карпаты - Ингулец
yellow-arrow
Игра с тренерской интригой. Стартовые составы команд на матч Ингулец - Карпаты
yellow-arrow
Черноморец - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
ФК Александрия Рух (Львов) Илья Квасница
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости