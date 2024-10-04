Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вингер Руха: Надо постараться заработать очки в Александрии
Илья Квасница - о подготовке команды к матчу против "горожан"
Фото: ФК Рух
Вингер "Руха" Илья Квасница поделился мыслями о матче 9-го тура УПЛ с "Александрией".
"Мы уже разобрали игру "Александрии". Это серьезная команда, которая сейчас является одним из лидеров чемпионата, поэтому нам следует хорошо подготовиться к этому матчу. Надо постараться заработать очки в Александрии. Думаю, это будет интересный матч.
Команда хорошо играет в защите. Мы наигрываем как позиционную оборону, так и контрпрессинг. "Рух" качественно прессингует своих соперников, надежно действует в защите. Но теперь нам нужно еще наладить игру впереди.
"Руху" надо изменить свою игру в атаке - действовать агрессивнее. В последних трех матчах нам не удавалось отличиться голами, поэтому хочется забить в ворота соперника в субботу. Надо реализовать свой потенциал в атаке и забивать как можно больше голов", - сказал Квасница.
Матч "Александрия" - "Рух" состоится 5 октября и начнется в 15:30.
Популярное сейчас
- 38-летний Рамос может перейти в топ-клуб Серии А
- Поражения Динамо и Ромы, ассист Мудрика, а также большая потеря Ювентуса. Главные новости за 3 октября
- "Безобидные киевляне не знали, что делать с мячом". Хоффенхайм — Динамо. Обзор послематчевой немецкой прессы
- СМИ раскрыли, сколько зарабатывает главный арбитр за один матч УПЛ
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО