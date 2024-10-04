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"Была вирусная болезнь". Тренер Черноморца прокомментировал возвращение Петряка в состав команды
Петряк - в старте на матч с Оболонью
Фото: ФК Чорноморець
Со здоровьем полузащитника одесского "Черноморца" Ивана Петряка, вынужденного пропустить матч 8-го тура с черкасским ЛНЗ, все в порядке.
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"У футболиста была вирусная болезнь, – объяснил главный тренер "моряков" Александр Бабич. – Ему был сделан тест, и к счастью, ничего серьезного – все ограничилось легкой температурой и слабостью".
Несколько дней назад Иван Петряк приступил к тренировкам и готов помогать "Черноморцу" в матчах чемпионата. В частности, Иван выйдет в старте одесситов на матч 9-го тура УПЛ с "Оболонью", который начнется в 15:30.
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