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Игра с тренерской интригой. Стартовые составы команд на матч Ингулец - Карпаты

Премьер-лига

Стартовые составы команд

Игра с тренерской интригой. Стартовые составы команд на матч Ингулец - Карпаты

Фото: Карпати

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 4 октября, состоится матч 9-го тура УПЛ, в котором "Ингулец" во Львове сыграет с "Карпатами".

Матч начнется в 18:30, и уже известны стартовые составы команд.

"Карпаты": Кемкин, Мирошниченко, Педросо, Бабогло, Адамюк, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Шах, Очеретько, Невес

Запасные: Кинарейкин, Подлепенец, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузик, Клименко, Векляк, Костенко, Полегенько, Домчак, Занетти

"Ингулец": Паламарчук, Шершень, Виливальд, Мельничук, Малыш, Волохатый, Пятов, Сад, Белоцерковец, Козак, Ситало

Запасные: Сметанка, Кисленко, Сидоренко, Лосенко, Мысык, Лисняк, Пушкарев, Козыренко, Резепов, Чабан, Дубилей

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Ингулец (Петрово) Карпаты (Львов)
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