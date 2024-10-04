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Игра с тренерской интригой. Стартовые составы команд на матч Ингулец - Карпаты
Стартовые составы команд
Фото: Карпати
Сегодня, 4 октября, состоится матч 9-го тура УПЛ, в котором "Ингулец" во Львове сыграет с "Карпатами".
Матч начнется в 18:30, и уже известны стартовые составы команд.
"Карпаты": Кемкин, Мирошниченко, Педросо, Бабогло, Адамюк, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Шах, Очеретько, Невес
Запасные: Кинарейкин, Подлепенец, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузик, Клименко, Векляк, Костенко, Полегенько, Домчак, Занетти
"Ингулец": Паламарчук, Шершень, Виливальд, Мельничук, Малыш, Волохатый, Пятов, Сад, Белоцерковец, Козак, Ситало
Запасные: Сметанка, Кисленко, Сидоренко, Лосенко, Мысык, Лисняк, Пушкарев, Козыренко, Резепов, Чабан, Дубилей
Напомним, что UA-Футбол проведет
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