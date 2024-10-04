Буткевич и Надеин приобрели энергетическую компанию

Антимонопольный комитет Украины разрешил акционерному обществу "Закрытый недиверсифицированный венчурный фонд "Магнум" на приобретение вместе с ООО "Управляющая компания "Укртепло" контроля над ООО "УТ Пауэр".

Основной вид деятельности "УТ Пауэр" – производство электроэнергии, среди других видов деятельности: передача и распределение электроэнергии, снабжение горячей водой и кондиционированным воздухом, строительство жилых и нежилых зданий и т.д.

По данным YouControl , "Магнум" принадлежит Геннадию Буткевичу, являющемуся совладельцем сети супермаркетов АТБ и президентом футбольного клуба "Полесье".

"Магнум" Буткевича владеет 18,88% в "УТ Пауэр", свидетельствуют данные. Основным владельцем компании (81,12%) является ООО "Укртепло", владельцем которого является Иван Надеин. Он является президентом ФК "Верес".

Forbes оценивал состояние Буткевича в $530 млн. Он владеет АТБ и вкладывает в месторождения редкоземельных металлов, урана и графита в Житомирской и Кировоградской областях. Буткевичу также принадлежат спортивный клуб Восход и конный клуб семейного типа Equides Club, где проводят соревнования по гольфу и боксу.

Летом 2021 года BGV Group приобрела футбольный клуб "Полесье" , который в сезоне 2022-2023 годов завоевал себе место в Украинской Премьер-лиге.