Победный? Черноморец открыл счет в самой концовке матча с Оболонью. ВИДЕО

Календарь 9-го тура УПЛ открывался матчем, в котором "Черноморец" принимал "Оболонь".

Игра не изобиловала опасными моментами. До перерыва чуть острее были "пивовары", а вот после перерыву – уже "моряки".

И именно "Черноморец" открыл счет в самой концовке матча – Хобленко после прострела с фланга классно прострелил в штрафную, где центрбеки гостей потеряли Шевцова, который и переправил мяч в сетку.

1:0 на 86-й минуте.