  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Победный? Черноморец открыл счет в самой концовке матча с Оболонью. ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Победный? Черноморец открыл счет в самой концовке матча с Оболонью. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Играть осталось пару минут

Победный? Черноморец открыл счет в самой концовке матча с Оболонью. ВИДЕО

instagram.com/fcchornomorets

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 9-го тура УПЛ открывался матчем, в котором "Черноморец" принимал "Оболонь".

Игра не изобиловала опасными моментами. До перерыва чуть острее были "пивовары", а вот после перерыву – уже "моряки".

И именно "Черноморец" открыл счет в самой концовке матча – Хобленко после прострела с фланга классно прострелил в штрафную, где центрбеки гостей потеряли Шевцова, который и переправил мяч в сетку.

1:0 на 86-й минуте.

По теме
yellow-arrow
Очередная победа Одессы на последних минутах. Черноморец - Оболонь 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Колос - Левый берег: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Бывшая команда Лупашко против нынешней. Текстовый онлайн матча УПЛ Карпаты - Ингулец
Черноморец (Одесса) Оболонь (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости