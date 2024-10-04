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Победный? Черноморец открыл счет в самой концовке матча с Оболонью. ВИДЕО
Играть осталось пару минут
instagram.com/fcchornomorets
Календарь 9-го тура
Игра не изобиловала опасными моментами. До перерыва чуть острее были "пивовары", а вот после перерыву – уже "моряки".
И именно "Черноморец" открыл счет в самой концовке матча – Хобленко после прострела с фланга классно прострелил в штрафную, где центрбеки гостей потеряли Шевцова, который и переправил мяч в сетку.
1:0 на 86-й минуте.
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