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Колос - Левый берег: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Колос - Левый берег: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Фото: Верес
Противостояние представителей нижней части УПЛ. На данный момент команды Александра Поздеева и Виталия Первака соседствуют в турнирной таблице - их разделяет лишь одно очко.
Это будет первый официальный поединок между этими коллективами. Примечательно, что до этого "аистам" ни разу не удавалось одолеть ковалевскую команду.
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Поединок 9-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Колос" - "Левый берег" состоится в субботу, 5-го октября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Ковалевке, на стадионе "Колос".
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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