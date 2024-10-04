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Колос - Левый берег: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Колос - Левый берег: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Колос - Левый берег: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: Верес

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Противостояние представителей нижней части УПЛ. На данный момент команды Александра Поздеева и Виталия Первака соседствуют в турнирной таблице - их разделяет лишь одно очко.

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Это будет первый официальный поединок между этими коллективами. Примечательно, что до этого "аистам" ни разу не удавалось одолеть ковалевскую команду.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 9-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Колос" - "Левый берег" состоится в субботу, 5-го октября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Ковалевке, на стадионе "Колос".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Личик
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