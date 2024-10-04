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Палкин назвал будущую бразильскую топ-звезду нынешнего Шахтера

Премьер-лига
Обновлено

И это не Эгиналду

Палкин назвал будущую бразильскую топ-звезду нынешнего Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в интервью американскому изданию CBS рассказал, кого из нынешних легионеров команды он считает наиболее перспективным.

"Знаете, честно говоря, все бразильские ребята, которые сейчас играют в нашей команде в Лиге чемпионов, достойны внимания. Это и Эгиналду, и Невертон, и Кевин, который сейчас травмирован, но в любом случае это будущая топ-звезда, как я считаю.

Поэтому вы знаете нашу стратегию, нашу философию. Мы концентрируемся на бразильском рынке, пытаемся привезти легионеров из этой страны, продолжая свою политику. Иногда это трудно, особенно в последние два года. У нас в стране идет война и сюда трудно приглашать молодых игроков. Знаете, нужно потратить много времени, чтобы убедить родителей игрока, его агентов, чтобы тот в итоге играл именно за наш клуб. Поэтому в последние два с половиной года нам достаточно сложно придерживаться нашей трансферной политики", – сказал Палкин.

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Источник:
CBS Sports
Опубликовал: Михаил Черныш
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