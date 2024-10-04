Александрия - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Сегодня состоится матч девятого тура УПЛ, в котором "Александрия" будет принимать "Рух". Игра пройдет на поле стадиона "Ника".

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"Александрия" перед этим туром занимала второе место и имела одинаковое количество очков из "Динамо". "Рух" три матча подряд сыграл вничью и пока занимал шестую позицию. Надеемся, что команды подарят зрителям интересный и интригующий матч.

Игра начнется в 15.30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ.

УПЛ. Девятый тур

05.10.2024. 15:30. Александрия. КСК "Ника"

"Александрия" - "Рух"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>