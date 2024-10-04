УПЛ. Карпаты - Ингулец 0:0. Монумент Паламарчуку, или же долг футбольного Бога

Противостояние команд, которых футбольная удача пока не сильно не балует. В общем, в этот прохладный дождливый вечер во Львове мы увидели достаточно равную игру. Агрессивнее в поединок вошли подопечные Василия Кобина. Замечательные моменты уже на первых минутах были у Виливальда и Волохатого. Однако, классную реакцию демонстрировал вратарь "львов" Кемкин.

В контексте владения мячом, да и вообще статистически преобладали именно хозяева. В то же время, вряд ли Владислав Лупашко остался доволен действиями своих подопечных, так как это самое владение часто было стерильным. В частности, в составе хозяев выделялся Очеретько. Вингер львовян старался быть вовлеченным в каждый эпизод - практически в каждом кадре камеры вылавливали именно его.

В свою очередь "Ингулец" хоть и действовал большую часть игрового времени вторым номером, однако именно его футболисты создавали более опасные возможности. Из-за этого очень нервничал наставник "Карпат". Для него эта встреча была особенно символической, как никак поединок со своей бывшей командой. Что касается Василия Кобина, то он наоборот был на удивление спокойным.

Самое интересное в первом тайме произошло после его экватора. Обе команды были максимально близкими, чтобы размочить счет. Сначала скоростную вертикальную атаку "львов" замкнул уже вышеупомянутый Очеретько. Однако, был зафиксирован офсайд. Арбитр даже не обращался за помощью к VAR, очевидное чистое решение.

А со стороны гостей под самый занавес первых 45 минут в стойку с убойной позиции влупил Малыш. Кемкин был уже бессилен в этом эпизоде.

Вторую половину уже активнее начали именно подопечные Лупашко. Опять в центре событий был Очеретько. Сначала воспитанник "Шахтера" забросил на Чачуа - снаряд после удара хавбека попал в каркас ворот. А буквально в следующей атаке, снова после передачи Очеретько, кожаного в ворота переправил Шах. И снова было зафиксировано положение вне игры... Тезис о невезении команд из первого предложения данного материала продолжал жить.

Не в последнюю очередь из-за погодных условий в городе Льва, игра была очень вязкой. Никто из соперников не хотел уступать в борьбе. Поэтому оба наставника максимально тянули с заменами. Первым на ротацию, аж на 74-й минуте, решился Лупашко.

Опять же, как и говорилось в прогнозе, главная проблема всех наших аутсайдеров - это неумение распределить физические силы на все 90 минут. Так и произошло в нашем случае. "Ингулец" подсел, а "Карпаты" начали давить с новой силой.

Судьбу матча должен был решить пенальти в концовке. Тот же Очеретько забросил из глубины, а Шершень сбил Бруниньо. 11-метровый взялся исполнять Игор Невес. Но страж ворот гостей Паламарчук просто съел на морали своего визави. Очередной топовый перформанс от 33-летнего кипера.

В итоге, сегодня футбольный Бог отдал свой долг именно "Ингульцу". Однако, это вообще не означает, что "Карпаты" полностью наиграли на победу. Да, возможно, эпизодами "львы" и вправду, на правах хозяина, выглядели солиднее. Однако, команда Кобина тоже не отбывала просто так номер, и старалась не отсиживаться в обороне. Имеем абсолютно закономерный итог.

9-й тур УПЛ сезона 2024/25

Пятница, 4-е октября

Львов, стадион "Украина"

Нереализованный пенальти: Игорь 83 (сейв Паламарчука)

"Карпаты": Кемкин - Адамюк (Полегенько 74), Бабогло, Педросо, Мирошниченко - Чачуа (Устименко 90), Альварес, Бруниньо - Очеретько, Игор, Шах (Костенко 74).

Запасные: Кинарейкин, Пидлепенец, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузык, Клименко, Векляк, Костенко, Полегенько, Домчак, Стенио.

Главный тренер: Владислав Лупашко.

"Ингулец": Паламарчук - Малыш (Дубилей 75), Виливальд, Шершень, Мельничук - Белоцерковец (Пушкарев 89), Пятов (Чабан 89), Волохатый, Козак - Сад (Лисняк 75), Ситало (Резепов 75).

Запасные: Сметанка, Кисленко, Сидоренко, Лосенко, Мысык, Лисняк, Пушкарев, Козыренко, Резепов, Чабан, Дубилей.

Главный тренер: Василий Кобин.

Предупреждения: Ситало 71, Шах 73.

Арбитр: Задиран Сергей.