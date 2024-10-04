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Палкин: Война у вас в стране или мир - вы должны придерживаться своей генеральной линии
Гендир Шахтера говорит, что клуб будет продолжать сохранять свою идентичность
Foto: WITTERS
Генеральный директор "
"Самое важное для нас – это сохранять свою философию. Неважно, у вас в стране мир или война, вы должны придерживаться своей генеральной линии, придерживаться стратегии развития своего клуба. И если вы сохраните свою стратегию, тогда вы получите положительные результаты", – сказал Палкин.
Напомним, что после двух стартовых матчей Лиги чемпионов "Шахтер" набрал всего одно очко и занимает 27-е место в таблице турнира.
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