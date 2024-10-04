Палкин: Война у вас в стране или мир - вы должны придерживаться своей генеральной линии

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин в интервью американскому изданию CBS рассказал, что даже во время полномасштабной фазы российско-украинской войны, клуб продолжит сохранять свою философию.

"Самое важное для нас – это сохранять свою философию. Неважно, у вас в стране мир или война, вы должны придерживаться своей генеральной линии, придерживаться стратегии развития своего клуба. И если вы сохраните свою стратегию, тогда вы получите положительные результаты", – сказал Палкин.

Напомним, что после двух стартовых матчей Лиги чемпионов "Шахтер" набрал всего одно очко и занимает 27-е место в таблице турнира.