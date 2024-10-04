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Палкин: Война у вас в стране или мир - вы должны придерживаться своей генеральной линии

Премьер-лига
Обновлено

Гендир Шахтера говорит, что клуб будет продолжать сохранять свою идентичность

Палкин: Война у вас в стране или мир - вы должны придерживаться своей генеральной линии

Foto: WITTERS

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в интервью американскому изданию CBS рассказал, что даже во время полномасштабной фазы российско-украинской войны, клуб продолжит сохранять свою философию.

"Самое важное для нас – это сохранять свою философию. Неважно, у вас в стране мир или война, вы должны придерживаться своей генеральной линии, придерживаться стратегии развития своего клуба. И если вы сохраните свою стратегию, тогда вы получите положительные результаты", – сказал Палкин.

Напомним, что после двух стартовых матчей Лиги чемпионов "Шахтер" набрал всего одно очко и занимает 27-е место в таблице турнира.

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Источник:
CBS Sports Golazo
Опубликовал: Михаил Черныш
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