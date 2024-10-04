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Шищенко: Я просто в восторге от своей команды, как мы провели первый тайм с Черноморцем
Но, в итоге, пивовары проиграли
fc.obolon.ua
Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко в эфире УПЛ ТВ подвел итог
"Поздравляю "Черноморец" с победой. Очень досадное поражение.
Очень мощный первый тайм, мы предложили такой темп "Черноморцу" – я просто в восторге от своей команды, как мы провели первый тайм. Реализация была не в нашу пользу. Второй тайм был не по нашему сценарию, потому что "Черноморец" перестроился и одна ошибка привела к тому, что мы упустили эту игру.
Одна ошибка – наши два игрока не разобрались с эпизодом, когда мяч был наверху. "Черноморец" играл хорошо в пространство и мы потеряли игрока "Черноморца" в штрафной – гол. Будем разбираться, будем анализировать, но я благодарен ребятам за игру, за мощный первый тайм. Уже две игры подряд у нас мощные первые тайма, мощная игра, и я считаю, что это поражение сделает нас еще сильнее.
Мы прибавляем в игре, в понимании. Сегодня ровно месяц как я работаю в команде. Я говорил ребятам, чтобы нам нужно где-то месяц-полтора, чтобы вы понимали мои требования. Все видят, что команда изменилась, сильно играет последние две игры, поэтому с оптимизмом смотрим в будущее", – сказал Шищенко.
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