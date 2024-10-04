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Сергей Шищенко: У меня нет претензий к подопечным

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Коли якість гри важливіша за підсумки

Сергей Шищенко: У меня нет претензий к подопечным

instagram.com/fc_obolon_kyiv

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на поражение 0:1 в выездном матче 9-го тура УПЛ с одесским "Черноморцем", главный тренер киевской "Оболони" Сергей Шищенко на пресс-конференции не выглядел подавленным. Он отталкивался от качества игры своих подопечных, а не итогового результата.

- Поздравляю "Черноморец" с победой, - начал он общение с журналистами. - Очень мощный с нашей стороны первый тайм, мощная игра. Я считаю, что мы прекрасно провели первую половину поединка, а вот второй тайм складывался не по нашему сценарию. Но это футбол. Одна ошибка, которую мы допустили, привела к тому, что мы проиграли этот матч. Я очень благодарен ребятам, потому что за месяц, сколько работаю в команде, вижу изменения в нашей игре. Она стала более мощной, более качественной. Я считаю, что в будущем у нас будет другой результат. Верю в ребят, верю в команду. Все будет хорошо.

- Если не брать пропущенный мяч, то этот матч отнесете к категории "плюс" или "минус"?

- Думаю, что "плюс". Ведь "Черноморец" еще только строится. Это совсем новая команда, у которой есть определенные требования к футболистам. У нас же команда была сформирована, однако требования тоже другие. Поэтому мы были где-то в равных условиях. Я считаю, что забей мы в тех случаях, которые имели в первом тайме, то наверное, результат был бы другим. Считаю, что если бы была ничья, то для "Оболони" это был бы положительный результат.

- Вы в целом одобрительно отозвались об игре подопечных. А к ним какие-то претензии?

- Нет. Одна ошибка только была. С моей стороны могла бы быть претензия, но это футбол. Мячи забиваются из-за ошибок, и я к ребятам не имею никаких претензий. Ведь видел, как они тренируются и вижу их отношение к своей работе, в быту, на футбольном поле в играх. Повторюсь: у меня совсем нет претензий к подопечным. Они хотят побеждать, прогрессировать, двигаться вперед. Поэтому я очень доволен своей командой и игроками.

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