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Шевцов: Гол в ворота Оболони – самый важный в моей жизни
Одесситы на последних минутах вырвали победу у Оболони
instagram.com/fcchornomorets
Форвард "Черноморца" Илья Шевцов, который в сентябре присоединился к одесской команде, поделился впечатлениями от
"Начали такую контратаку, играем дома, нужно было вырывать, потому что перед паузой нам нужно 3 очка, когда мы играем дома в Одессе. Одесса заслуживает 3 очка. Это был мой первый матч за клуб.
Как видите с последней игры мы в конце забиваем. Конечно, был план на игру, но обстоятельства меняются во время игры. Возможно, немного первый тайм не очень удавалось с выходом из обороны, но ребята молодцы вытерпели. Это то, что акцентирует внимание тренер – чтобы мы четко перемещались в обороне и надежно играли.
Одесса придает силы, побежали вперед вырывать 3 таких важных очка для нас. Я очень долго был не с командой по веским причинам. Для меня этот гол самый важный в жизни", – сказал Шевцов.
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