Шевцов: Гол в ворота Оболони – самый важный в моей жизни

Форвард "Черноморца" Илья Шевцов, который в сентябре присоединился к одесской команде, поделился впечатлениями от победного гола "Оболони" в 9-м туре УПЛ (1:0) .

"Начали такую ​​контратаку, играем дома, нужно было вырывать, потому что перед паузой нам нужно 3 очка, когда мы играем дома в Одессе. Одесса заслуживает 3 очка. Это был мой первый матч за клуб.

Как видите с последней игры мы в конце забиваем. Конечно, был план на игру, но обстоятельства меняются во время игры. Возможно, немного первый тайм не очень удавалось с выходом из обороны, но ребята молодцы вытерпели. Это то, что акцентирует внимание тренер – чтобы мы четко перемещались в обороне и надежно играли.

Одесса придает силы, побежали вперед вырывать 3 таких важных очка для нас. Я очень долго был не с командой по веским причинам. Для меня этот гол самый важный в жизни", – сказал Шевцов.