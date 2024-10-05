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Шевцов: Гол в ворота Оболони – самый важный в моей жизни

Премьер-лига

Одесситы на последних минутах вырвали победу у Оболони

Шевцов: Гол в ворота Оболони – самый важный в моей жизни

instagram.com/fcchornomorets

Новина українською

Форвард "Черноморца" Илья Шевцов, который в сентябре присоединился к одесской команде, поделился впечатлениями от победного гола "Оболони" в 9-м туре УПЛ (1:0).

"Начали такую ​​контратаку, играем дома, нужно было вырывать, потому что перед паузой нам нужно 3 очка, когда мы играем дома в Одессе. Одесса заслуживает 3 очка. Это был мой первый матч за клуб.

Как видите с последней игры мы в конце забиваем. Конечно, был план на игру, но обстоятельства меняются во время игры. Возможно, немного первый тайм не очень удавалось с выходом из обороны, но ребята молодцы вытерпели. Это то, что акцентирует внимание тренер – чтобы мы четко перемещались в обороне и надежно играли.

Одесса придает силы, побежали вперед вырывать 3 таких важных очка для нас. Я очень долго был не с командой по веским причинам. Для меня этот гол самый важный в жизни", – сказал Шевцов.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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