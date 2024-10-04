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Лупашко: Мы не должны вешать всех собак на Игоря Невеса, который не забил пенальти

Премьер-лига
Обновлено

Карпаты сыграли вничью 0:0 с Ингульцом

Лупашко: Мы не должны вешать всех собак на Игоря Невеса, который не забил пенальти

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Владислава Лупашко подвел итог матча 9-го тура УПЛ с "Ингульцом" (0:0).

– Такое количество моментов всегда достаточно, чтобы побеждать. Понравилось то, что у нас были голевые возможности от начала матча и до конца. Результат сегодня зависел от завершающих действий. К сожалению, их не было. Хотя забили два гола из офсайда, не реализовали пенальти, создали много моментов для того, чтобы выиграть. Качество игры было на достаточно высоком уровне.

– Почему пенальти пробивал именно Игорь Невес?

– Футболисты должны решать на футбольном поле эти моменты в плане того, что они отрабатывают на тренировке. Когда игрок взял мяч для пробития пенальти, его не должны сбивать. Если он принял решение пробивать, то должен делать это. Такие моменты очень важны, поэтому мы должны всегда поддерживать друг друга. Игорь не забил, но мы не должны вешать на него всех собак, потому что мы не выиграли этот поединок.

- Изменилась ли игра "Ингульца" после вашего ухода из этого клуба?

– Команда очень изменилась, особенно рисунок игры. Там очень интересные игроки, их решения нестандартны для УПЛ в контексте игры на мяче. В общем, команда играет в совсем другой футбол, по сравнению с тем, который мы играли в Первой лиге, когда я был тренером.

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Источник:
Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
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