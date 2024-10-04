Кобин рассказал, за счет чего Ингулец смог отобрать очки у Карпат

Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин подвел итог матча 9-го тура УПЛ с "Карпатами" (0:0) .

– Довольны ли вы результатом?

– Если говорить в общем, то да, игра мне понравилась. Было много моментов: как у наших ворот, так и рядом с воротами "Карпат". Сегодня игроков подвела реализацию. Возможно, на это повлияли погодные условия. Учитывая все события, которые происходили на поле, мы удовлетворены ничьей. Это справедливый результат. Возможно, "Карпаты" были немного ближе к победе благодаря пенальти. Наши игроки провели сегодня хороший матч, но подвела реализация.

– То есть вы считаете, что сегодня вы завоевали очко, а не потеряли два?

– Нужно учитывать все условия. Если голкипер отбивает пенальти на 82-й минуте, то можно считать, что "Карпаты" были ближе к победе. Если бы мы забили первыми, все складывалось бы по-другому. Обе команды играли в качественный футбол. Было много ударов, прострелов, многое пришлось работать голкиперам и защитникам. Я думаю, что зрители должны быть довольны футболом. Не забили, но… Есть такой фактор как мастерство. Без него никак. Многие возможности игроки не реализовали.

– В конце матча один из ваших игроков громко закричал, словно из-за боли, а через секунду подскочил и побежал. Наказываете ли вы такие проявления симуляции?

– В предыдущем туре в матче против "Оболони" мы пропустили второй гол после подобной ситуации. Игрок тоже выключился из игры и мы пропустили. Мы сделали выводы после того момента. Молодой футболист заключил, что не нужно останавливаться, нужно играть до конца. В этом моменте он не остановился, поднялся и доиграл эпизод до конца.