Александр Бабич: Можно сказать, что тренерский штаб забил гол

Придя на послематчевую пресс-конференцию по завершении поединка 9-го тура Премьер-лиги "Черноморец" – "Оболонь" , главный тренер одесской команды Александр Бабич вел себя раскованно и приветливо. Это можно понять, ведь его подопечные сумели взять три очка в игре с "пивоварами" (1:0).

- Победили – и это самое главное. Радует то, что в каждом матче мы во втором тайме прибавляем. Прибавляем в атаке, создаем моменты. Но сегодня было два разных тайма. Будем откровенны: первый нам не удался. И это я могу взять на себя, потому что мы играли немного в другую схему, которая является сырой для нас. По этой схеме планировали больше прессинговать, но "Оболонь" очень хорошо использовала численное преимущество во второй зоне, где наши игроки не успевали перестроиться. Второй тайм был другим. В нем мы больше играли на мяче, больше атаковали и создавали моменты. Повторюсь: радует то, что в каждом матче во второй половине прибавляем. Главное - цифры на табло, это сто процентов. Но проанализировав предыдущие матчи, могу сказать, что мы прибавляем в качестве выигранных единоборств, ударов в створ ворот. Поэтому есть моменты как положительные, так и те, над которыми еще предстоит работать. Потому что во втором тайме игра нам давалась, но повторюсь: у нас было очень много простого брака в игре под давлением.

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– В первом круге экватор перейден. "Черноморец" имеет 10 очков. Соответствует ли это количество вашим ожиданиям?

– Скажу откровенно: мы двигаемся от матча к матчу, и в таблицу очень редко заглядываем. Конечно, могли где-то больше нажить на одно очко, но я считаю, что это состояние, которое есть сейчас у нашей команды, можно воспринимать как нормальное. Ведь очень хороший у нас очковый гандикап. Десять очков, полученных в матчах с нашими конкурентами, считаю, достаточно неплохое достижение.

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– Чем можете объяснить слабый старт матча?

- Чуть не разобрались, как доставлять мяч нашим латералям. Тем самым очень долго работали и были простые ошибки на нашей половине поля. Соперник грамотно играл в прессинге и переходил в контратаку. Это во-первых. А во-вторых, это, видимо, неуверенность наших футболистов при использовании в первом тайме упомянутой мной схемы. И я рад, что мы вовремя успели перестроиться и рисунок игры поменяли.

- Если не ошибаюсь, герой матча Илья Шевцов сделал два касания и забил мяч. Что вы ему говорили, когда он выходил на замену?

– Прежде всего хочу сказать, что Илья присоединился последним к нашей команде. Как я вижу, он не первый нападающий, а нападающий из глубины. Снимая с игры Габелка, мы требовали от Шевцова больше играть вперед и использовать свои скоростные качества нападающего, чтобы больше успевать в створ ворот – того, чего нам как раз не хватало, когда был только один Хобленко. Задача была одна: чтобы когда мяч на фланге, он вбегал к воротам. И я очень рад, что Шевцов первым касанием забил. Вышел на замену – и уже через две минуты направил мяч в ворота. Можно сказать, что тренерский штаб забил гол (смех в зале).

– В Одессе воздушные тревоги почти каждую ночь. Как воспринимают легионеры взрывы, полет баллистики и шахедов?

– Бразильцы воспринимают более-менее нормально.А вот грузин Лацабидзе, как молодой парень, очень переживает. А вот нигериец Кингсли Аниагбосо и гамбиец Мозес Жаржу до "Черноморца" уже выступали в Украине – в "Полисси-2" и "Звягеле", поэтому воздушные тревоги, ракетные и дроновые атаки они воспринимают не так остро и после этого скорее возвращаются к нормальной игре и к рабочему состоянию.