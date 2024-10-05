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Хавбек Ингульца признался, что немного "дорисовывал" в эпизоде матча с Карпатами
Но штрафной можно было ставить
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Хавбек "Ингульца" Александр Козак прокомментировал в один из эпизодов
– Ты дорисовывал в том эпизоде, чтобы на тебе было нарушение, или считаешь, что на тебе был чистый фол?
- Немножко подрисовывал, но я считаю, что в таком моменте можно было ставить штрафной.
– Насколько сложной была игра?
- Погодные условия немного повлияли. Спасибо работникам стадиона, что при таком долгом дожде газон был так хорош. Но он был вязким, и была очень тяжелая игра. Думаю, тем, кто пришел на матч, он понравился.
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