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Хавбек Ингульца признался, что немного "дорисовывал" в эпизоде матча с Карпатами

Премьер-лига

Но штрафной можно было ставить

Хавбек Ингульца признался, что немного "дорисовывал" в эпизоде матча с Карпатами

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Хавбек "Ингульца" Александр Козак прокомментировал в один из эпизодов матча 9-го тура УПЛ с "Карпатами" (0:0), когда он упал перед штрафной площадкой соперников.

– Ты дорисовывал в том эпизоде, чтобы на тебе было нарушение, или считаешь, что на тебе был чистый фол?

- Немножко подрисовывал, но я считаю, что в таком моменте можно было ставить штрафной.

– Насколько сложной была игра?

- Погодные условия немного повлияли. Спасибо работникам стадиона, что при таком долгом дожде газон был так хорош. Но он был вязким, и была очень тяжелая игра. Думаю, тем, кто пришел на матч, он понравился.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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