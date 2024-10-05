Хавбек Ингульца признался, что немного "дорисовывал" в эпизоде матча с Карпатами

Хавбек "Ингульца" Александр Козак прокомментировал в один из эпизодов матча 9-го тура УПЛ с "Карпатами" (0:0) , когда он упал перед штрафной площадкой соперников.

– Ты дорисовывал в том эпизоде, чтобы на тебе было нарушение, или считаешь, что на тебе был чистый фол?

- Немножко подрисовывал, но я считаю, что в таком моменте можно было ставить штрафной.

– Насколько сложной была игра?

- Погодные условия немного повлияли. Спасибо работникам стадиона, что при таком долгом дожде газон был так хорош. Но он был вязким, и была очень тяжелая игра. Думаю, тем, кто пришел на матч, он понравился.