Два английских гранда отправляли скаутов посмотреть на Судакова в матче с Аталантой, - СМИ

Два английских гранда, а именно "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", отправляли скаутов на матч 2-го тура Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Аталантой" (0:3), чтобы вживую посмотреть игру Георгия Судакова. Об этом сообщает TBR Football.

Представители клубов хотели также оценить некоторых футболистов "Аталанты", но главной целью поездки был именно Судаков.

Оба клуба продолжают искать потенциальную "десятку" среди молодых игроков, которая в будущем сможет усилить команды.

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Напомним, что Судаков в этом сезоне провел за "Шахтер" девять матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает 22-летнего украинца в 35 миллионов евро.