  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Два английских гранда отправляли скаутов посмотреть на Судакова в матче с Аталантой, - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два английских гранда отправляли скаутов посмотреть на Судакова в матче с Аталантой, - СМИ

Премьер-лига

Наверняка почерпнули много полезной информации

Два английских гранда отправляли скаутов посмотреть на Судакова в матче с Аталантой, - СМИ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Два английских гранда, а именно "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", отправляли скаутов на матч 2-го тура Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Аталантой" (0:3), чтобы вживую посмотреть игру Георгия Судакова. Об этом сообщает TBR Football.

Читайте такжеФедорчук: Судаков - это разочарование. Сейчас его стоимость даже не 30 млн

Представители клубов хотели также оценить некоторых футболистов "Аталанты", но главной целью поездки был именно Судаков.

Оба клуба продолжают искать потенциальную "десятку" среди молодых игроков, которая в будущем сможет усилить команды.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Судаков в этом сезоне провел за "Шахтер" девять матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает 22-летнего украинца в 35 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Кипер Ингульца Паламарчук: В Черноморце очень не любил играть против Ваната
yellow-arrow
Шевцов: Гол в ворота Оболони – самый важный в моей жизни
yellow-arrow
Бабич снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Оболонь 1:0
Шахтер (Донецк) Ливерпуль Манчестер Сити Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TBR Football
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Andrumas (Düsseldorf)
05.10.2024 в 00:51
При нынешнем уровне чемпионата и выступлении того же Шахтёра, даже стоимость по версии трансфермаркт сильно завышена
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Andrumas (Düsseldorf)
05.10.2024 в 00:51
При нынешнем уровне чемпионата и выступлении того же Шахтёра, даже стоимость по версии трансфермаркт сильно завышена
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости