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Полесье - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Полесье - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.10.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
ФК "Полісся"
При наилучших раскладах "Полесье" может закончить 9 тур в качестве лидера чемпионата. Помешать этим планам житомирского клуба попытается полтавская "Ворскла".
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Поединок в рамках УПЛ сезона 2024/2025 "Полесье" - "Ворскла" состоится в воскресенье, 6 октября 2024 года, в 13:00.
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
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