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Кипер Ингульца Паламарчук: В Черноморце очень не любил играть против Ваната
В свое время много молодых игроков Динамо поиграли в аренде за одесскую команду
UA-Футбол/Аліна Єрофєєва
Голкипер "Ингульца" Алексей Паламарчук вспомнил, как дебютировал в УПЛ в составе "
– Ковидный сезон подарил вам возможность вернуться в "Черноморец", в котором делали первые шаги. На ваших глазах многие молодые люди заявили о себе в Первой лиге.
– Да. Можно упомянуть Авагимяна, Путрю, Янакова. Ребят из "Динамо", приехавших к нам. Свой дебютный матч в УПЛ я провел против "Зари" (0:3). Неудачный дебют, но и соперник был тогда в порядке.
– Мандраж присутствовал?
– Немножко трясло, а потом взял себя в руки, хоть и проиграли тогда. Очень мне запомнился Аллахьяр. Очень талантливый парень.
– Кто из молодых больше всего запомнился?
– Авагимян был на своих шутках всегда. Путря более серьезный. Брагарчик в "Динамо" настолько прибавил в игре! Я очень рад. Классный был коллектив, хотя болельщикам не очень нравилось, что пригласили динамовцев.
– Среди динамовцев Ванат выделялся, забивший свои первые голы именно в Одессе.
– Я очень не любил Влада за то, что до последнего шел на вратаря. Очень за него рад, особенно радовался первому голу за сборную.
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