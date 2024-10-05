Кипер Ингульца Паламарчук: В Черноморце очень не любил играть против Ваната

Голкипер "Ингульца" Алексей Паламарчук вспомнил, как дебютировал в УПЛ в составе " Черноморца ".

– Ковидный сезон подарил вам возможность вернуться в "Черноморец", в котором делали первые шаги. На ваших глазах многие молодые люди заявили о себе в Первой лиге.

– Да. Можно упомянуть Авагимяна, Путрю, Янакова. Ребят из "Динамо", приехавших к нам. Свой дебютный матч в УПЛ я провел против "Зари" (0:3). Неудачный дебют, но и соперник был тогда в порядке.

– Мандраж присутствовал?

– Немножко трясло, а потом взял себя в руки, хоть и проиграли тогда. Очень мне запомнился Аллахьяр. Очень талантливый парень.

– Кто из молодых больше всего запомнился?

– Авагимян был на своих шутках всегда. Путря более серьезный. Брагарчик в "Динамо" настолько прибавил в игре! Я очень рад. Классный был коллектив, хотя болельщикам не очень нравилось, что пригласили динамовцев.

– Среди динамовцев Ванат выделялся, забивший свои первые голы именно в Одессе.

– Я очень не любил Влада за то, что до последнего шел на вратаря. Очень за него рад, особенно радовался первому голу за сборную.