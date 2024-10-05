Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бабич снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Оболонь 1:0
В Одессе снова праздник
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
"Черноморец" со скрипом начал чемпионат, но медленно команда набирает обороты. По крайней мере, победить аутсайдеров она в силах. Это и произошло в пятницу, 4-го октября, в матче с "Оболонью". Пусть игра была не слишком зрелищной, но главное в этой ситуации – результат.
Как это было, видел и фиксировал фотокорреспондент UA-Футбол Анатолий Спица. Фотогалерея его работ – ниже.
Фотогалерея
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Исторический успех. Сборная Украины завоевала золото на юниорском ЧМ
- Буткевич и Надеин приобрели энергетическую компанию
- Ушел из жизни известный в прошлом игрок Динамо Анатолий Коньков
- Победа Черноморца и нули Карпат. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн