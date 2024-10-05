Бабич снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Оболонь 1:0

"Черноморец" со скрипом начал чемпионат, но медленно команда набирает обороты. По крайней мере, победить аутсайдеров она в силах. Это и произошло в пятницу, 4-го октября, в матче с "Оболонью". Пусть игра была не слишком зрелищной, но главное в этой ситуации – результат.

Как это было, видел и фиксировал фотокорреспондент UA-Футбол Анатолий Спица. Фотогалерея его работ – ниже.

Фотогалерея