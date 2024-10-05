Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Раскрыто, сколько получают игроки Полесья за забитый гол и ассист
Информацию сообщил Игорь Бурбас
Фото: ФК Полісся
Журналист Игорь Бурбас рассказал на своем YouTube-канале, сколько получают игроки "Полесья" за забитый гол и ассист.
По имеющейся информации, за забитый гол игрок получает 2000 долларов, а за ассист – 1000. Также есть бонусы за сухой поединок: защитники и голкипер житомирского клуба в случае сохранения ворот "на замке" в поединке получают по 2000 долларов.
Напомним, "Полесье" занимает 3-е место в турнирной таблице УПЛ. Житомирская команда выиграла 5 матчей, а 2 раза матч завершился ничейным результатом. Завтра "Полесье" сыграет против "Ворсклы".
Популярное сейчас
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
- Антидопинговый центр Украины дисквалифицировал олимпийскую чемпионку по биатлону
- Победа Черноморца и нули Карпат. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Игрок Шахтера оскорбил Полесье - житомирский клуб требует реакции
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО