Раскрыто, сколько получают игроки Полесья за забитый гол и ассист

Журналист Игорь Бурбас рассказал на своем YouTube-канале, сколько получают игроки "Полесья" за забитый гол и ассист.

По имеющейся информации, за забитый гол игрок получает 2000 долларов, а за ассист – 1000. Также есть бонусы за сухой поединок: защитники и голкипер житомирского клуба в случае сохранения ворот "на замке" в поединке получают по 2000 долларов.

Напомним, "Полесье" занимает 3-е место в турнирной таблице УПЛ. Житомирская команда выиграла 5 матчей, а 2 раза матч завершился ничейным результатом. Завтра "Полесье" сыграет против "Ворсклы".