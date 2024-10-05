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Раскрыто, сколько получают игроки Полесья за забитый гол и ассист

Премьер-лига

Информацию сообщил Игорь Бурбас

Раскрыто, сколько получают игроки Полесья за забитый гол и ассист

Фото: ФК Полісся

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Журналист Игорь Бурбас рассказал на своем YouTube-канале, сколько получают игроки "Полесья" за забитый гол и ассист.

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По имеющейся информации, за забитый гол игрок получает 2000 долларов, а за ассист – 1000. Также есть бонусы за сухой поединок: защитники и голкипер житомирского клуба в случае сохранения ворот "на замке" в поединке получают по 2000 долларов.

Напомним, "Полесье" занимает 3-е место в турнирной таблице УПЛ. Житомирская команда выиграла 5 матчей, а 2 раза матч завершился ничейным результатом. Завтра "Полесье" сыграет против "Ворсклы".

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Полесье (Житомир)
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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