Пономарев – о молодежи, которая перешла из Карпат: Рух никого не воровал. Рух спас тех пацанов

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев в интервью для Tribuna.com прокомментировал упреки фанатов "Карпат" о "краже" руховцами воспитанников "львов".

“Я работал в “Карпатах” и я этого не скрываю. Но ведь никто не хочет говорить, что когда ты ведешь детей из 3-го класса – и они уже в 11-м классе, а клуба нет. Идите и делайте, кто что хочет. Я вам говорю открыто, ко мне приезжают условный "Шахтер" или "Динамо" и говорят: "Давай нам Слюбика и Герету". Федор, Варфоломеев, Холод никому не интересны. Никто не говорит о том, что нет "Карпат" и люди остаются без работы.

Это хорошо, что "Рух" появился. Если бы в тот момент этого не случилось, то сегодня в украинском футболе не было бы Квасницы, Федора, Холода, Пидгурского. Вы проанализируйте – остались “Карпаты-Галич” и “Карпаты” во второй лиге. Кроме тех детей, которых "Рух" забрал в U-19, где все пацаны играют? Это первая-вторая лиги, хотя там были неплохие ребята 2000-2002 годов. Но они в то время не попали и пропали как футболисты для украинского футбола.

Если футболист в том возрасте потерял полгода, все. Мы впервые в истории львовского футбола стали чемпионами на уровне U-19 и сыграли в Юношеской лиге УЕФА. А во-вторых, мы показали, что можем играть львовскими ребятами. Квасницу, Дидика, Карабина и близко не вызывали ни в какие сборные, а через четыре года они взрослили в молодежную сборную Украины. Вы сами говорите, что Квасницу хотят купить много команд. А его не было бы, как футболиста.

Мы сохранили футболистов для львовского футбола в первую очередь. Они не играют условно за "Ингулец" или любую другую. Я уважаю "Карпаты" – это были хорошие годы, когда я там работал. Но так сложились события. "Рух" никого не воровал. "Рух" спасл тех пацанов.

Я помню все как было. В школе "Карпат" были супер поколения футболистов 1996 и 1997 годов. Из них можно было сделать такую ​​команду, но мы покупали в то время легионеров и не доверяли своим воспитанникам. Многие из ребят и близко в футбол сейчас не играют. Я уже вам сказал в начале разговора, что мы выбрали стратегию и не зворачиваем со своего пути, как бы тяжело ни было. У нас сломались Сапуга и Слюбик, но мы не ищем легионеров в Бразилии или Нигерии. Никто не опасается, что мы можем проиграть игру. Это важно.

Но никто не желает анализировать эти моменты. Все говорят, что "Рух" украл. Тогда не было "Карпат" и сегодня бы тех футболистов тоже не было. "Карпаты" бы сегодня их не получили, потому что они просто пропали бы", - сказал Пономарев.